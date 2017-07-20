«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге

Участники московского театра «Квартет И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов исполнили песню «Крейсер Аврора» в центре Петербурга утром 20 июля.

Выступление на Малой Садовой улице связано со съемками комедийного фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Выход ленты в широкий прокат в России запланирован на февраль 2018 года. Согласно опубликованному синопсису, действие будет разворачиваться в Петербурге, где четырёх главных героев ждут события, благодаря которым они на время смогут забыть о трудностях московской жизни.

Режиссер новой комедии от «Квартета И» Флюза Фархшатова известна благодаря работе над такими фильмами и сериалами, как «Метель», «Любить Нельзя Ненавидеть» и др. Как сообщается на сайте кинокомпании СТВ, в ее новой кинокартине снимется бизнесмен Михаил Прохоров.

Напомним, «О чем говорят мужчины. Продолжение» – это третий фильм серии. Первый фильм «О чем говорят мужчины» вышел в 2010 году, продолжение «О чем еще говорят мужчины» – в 2011-м.