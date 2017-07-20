Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром

Мигрант напал на повара одного из городских ресторанов на балконе жилого дома. Инцидент произошел на Будапештской улице в Петербурге ранним утром 19 июля. Насильника удалось задержать.

Как стало известно «Фонтанке», около 06.30 иностранец затащил 34-летнюю местную жительницу на общий балкон дома №77 по Будапештской улице. Совершив насильственные действия сексуального характера, злоумышленник скрылся, а потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Насильника задержали по горячим следам. Он оказался грузчиком в «Пятерочке», которая расположена в том же доме. Его жертва — повар в одном из сетевых ресторанов Петербурга.

Возбуждено уголовное дело.