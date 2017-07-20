«Строительный трест» наблюдает рост продаж коммерческой недвижимости

По итогам первого полугодия текущего года, общий объем продаж в компании «Строительный трест» снизился на 8% относительно аналогичного периода 2016 года.

Общий объем денежных поступлений в 1 полугодии снизился на 2%, при этом во втором квартале 2017 года объем денежных поступлений вырос на 4% по сравнению со 2 кварталом 2016 года.

Отдельно хочется отметить, что продажи коммерческой недвижимости в компании возросли в 6 раза по сравнению с первым полугодием 2016 года. Это объясняется тенденцией к смещению инвестиционного спроса с сегмента жилой недвижимости на коммерческие помещения в новостройках, доходность которых в 2-3 раза выше.

В первом полугодии 2017 года компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию 70 тыс. кв. метров жилой недвижимости: 6 лот жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» в Кудрово и 4 лот жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье. До конца года компания планирует сдать еще около 50 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Это ЖК «Пляж», который строится в Сестрорецке, а также ЖК OSTROV на Петровском острове. Таким образом, объем ввода жилой недвижимости по итогам 2017 года составит 120 тыс. кв. метров.

В первом полугодии компания открыла продажи в новом лоте жилого комплекса «Капитал», жилая площадь которого составляет 69 тыс. кв. метров. Планируемый срок сдачи объекта – 4 квартал 2019 года. Весной этого года в продажу были выведены 2 объекта в новом для компании сегменте апарт-отелей – МФК GRANI на Б. Зеленина ул. и МФК AVATAR на Ремесленной ул. в Петроградском районе. Также компания приступила к строительству жилого комплекса бизнес-класса на пр. Тореза, 77. Продажи объекта планируется открыть во втором полугодии текущего года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

