«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом

Новая трансферная цель клуба «Зенит» стала известна в четверг, 20 июля. Как сообщил на своём сайте известный футбольный инсайдер из Италии Джанлука Ди Марцио, в Петербург в скором времени может перебраться полузащитник «Ювентуса» (Турин) Томас Ринкон.

Кроме сине-бело-голубых на 29-летнего футболиста сборной Венесуэлы также претендуют «Фиорентина» (Флоренция) и «Аталанта» (Бергамо).

В январе 2017 года Ринкон перешёл из «Дженоа» (Генуя) в «Ювентус» за 8 миллионов евро. В сезоне-2016/17 он сыграл 29 матчей в Серии А (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус»), в которых отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» Эмильяно Ригони уже совсем скоро может оказаться в петербургском «Зените». Об этом заявил Хуан Крус, агент 24-летнего игрока.