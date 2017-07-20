Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона

Крупную сумму денег, телефоны и украшения похитили четверо мужчин у безработной петербурженки. Добычей грабителей стали больше 4 миллионов в валюте и рублях.

Как стало известно «Фонтанке», четверо мужчин в охотничьих костюмах, резиновых сапогах и шляпах с москитными сетками ворвались в дачный дом женщины 51 года в поселке Борисово около двух часов ночи 19 июля. Они избили хозяйку, связали скотчем, а на голову надели бумажный пакет. Злоумышленники обшарили дом, нашли ключи от городской квартиры и сейфа, и, пока двое сторожили женщину, другие два поехали за сто километров в город – опустошать сейф в Клочковом переулке. При этом и в загородном доме женщины было чем поживиться — налетчики нашли 200 тысяч рублей, 20 тысяч евро и 5 тысяч в долларах США. Из квартиры они привезли еще 20 тысяч евро и 15 тысяч в долларах. Под утро налетчики вновь собрались в Борисово, откуда уехали все вместе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».