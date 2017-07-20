Дилера психостимуляторов задержали в Колпино

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили петербуржца в Колпино. При себе у мужчины оказалась крупная партия наркотика, происхождение которого он отказался объяснить.

Как стало известно «Фонтанке», неработающего 36-летнего петербуржца КОНи остановили за полчаса до полуночи 19 июля у дома №8 по бульвару Трудящихся. У полицейских были подозрения, что мужчина является оптовым поставщиком психостимуляторов в пригороде. И действительно, в личных вещах гражданина нашли подозрительный сверток с порошком общим весом около 100 граммов. Экспертиза показала, что это наркотик.

Возбуждено уголовное дело.