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20.07.2017 10:35

В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке

Петербургский Музей уличного искусства объявляет о старте бесплатных экскурсий на жестовом языке для глухих и слабослышащих.

«Мы объявляем о запуске экскурсий для глухих и слабослышащих по временной выставке Музея уличного искусства – они будут проходить раз в месяц до закрытия сезона. После этого, скорее всего, мы сможем делать такие же подробные туры и по постоянной экспозиции. Подобные практики инклюзии распространены в ведущих музеях мира – среди них, например, Метрополитен-музей в Нью-Йорке – и мы очень рады быть в их числе», – сказал Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства.

Как рассказали организаторы, первая экскурсия по выставке «Праздник к вам приходит» пройдет уже в это воскресенье, 23 июля, в 16:00. Экскурсия разработана гидами Музея уличного совместно с Александрой Исаевой – специалистом по работе с глухими посетителями музеев, создателем видеогида на жестовом языке для Русского музея.

Летняя выставка Музея стрит-арта этого года «Праздник к вам приходит» приурочена к 100-летию революции в России. Более 60 художников со всего мира размышляют о феномене революции, ее силе и неизбежным изменениям, которые с ней связаны. На экскурсии гиды расскажут о самых важных работах выставки, а также о процессе её подготовки.

В Музее особо отметили, что количество мест на экскурсии ограничено, поэтому для участия необходимо написать письмо на udalovaekaterina@bk.ru. Экскурсии проводятся бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровождающего.


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