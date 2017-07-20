Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица

Тело 52-летнего гражданина Таджикистана нашел бездомный в Муринском парке. У погибшего было объеденное животными лицо.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины нашел прохожий за гаражами между Муринским парком и Северным проспектом. Произошло это около часа дня 19 июля. Ноги погибшего лежали в воде, свитер – рядом: кроме джинсов, одежды на умершем не было. Часть кожи на лице и правый глаз отсутствовали. Прибывшие на место сотрудники полиции и эксперты предположили, что лицо повреждено животными.

Тем не менее, силовики смогли опознать погибшего и нашли его дочь. Та рассказала, что отец полтора месяца сидел без работы и запойно пил. Когда у него начались судороги, девушка вызвала скорую, но в больнице мужчина отказался от услуг медиков. 13 июля ему во второй раз стало плохо, и его опять забрала скорая. Через несколько часов мигрант вновь ушел из больницы. И домой больше не вернулся. Точные причины его смерти выясняются.