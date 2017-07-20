Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился об открытии генерального консульства в Санкт-Петербурге, сообщили 20 июля в пресс-службе главы государства.

«Это решение принято для обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Узбекистана, оказания им качественной консульско-правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан республики», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Узбекистана должно будет совместно с министерством иностранных дел России решить вопрос размещения и обустройства генконсульства в течение двух месяцев.