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20.07.2017 10:09

Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился об открытии генерального консульства в Санкт-Петербурге, сообщили 20 июля в пресс-службе главы государства.

«Это решение принято для обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Узбекистана, оказания им качественной консульско-правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан республики», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Узбекистана должно будет совместно с министерством иностранных дел России решить вопрос размещения и обустройства генконсульства в течение двух месяцев.

Источник: "Газета.ру"


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