В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет

Человеческие кости нашел сантехник в подвале расселенного дома в Адмиралтейском районе Петербурга. Криминалисты установили, что это ноги и часть таза.

По информации «Фонтанки», страшную находку мужчина сделал днем 19 июля в заброшенном доме №42 по улице Шкапина. Сантехник менял трубы в расселенном доме и наткнулся на кости, о чем и поспешил сообщить в полицию.

Эксперты, прибывшие на место, смогли опознать часть нижних конечностей, но даже не предполагают, кому – мужчине или женщине – они могут принадлежать.

Информация передана в Следственный комитет.