В России втрое выросла естественная убыль населения

В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. Об этом сообщает 20 июля Росстат.

За указанный период умерли 791 тысяча жителей, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.

Ведомство отмечает рост естественной убыли населения. Этот показатель за январь – май составил 111,8 тысячи человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом миграционный прирост на 72,2 процента компенсировал численные потери населения. Естественный прирост населения был зафиксирован в 21 субъекте.