Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге

Полиция Кировского района установила подозреваемых в гибели двух бездомных на стадионе «Корабел» в мае этого года. По версии следствия, школьники забили и подожгли их из хулиганства.

Как стало известно «Фонтанке», задержанные – двое учащихся 14 и 17 лет и один бросивший школу 16-летний. По предварительной информации, 20 мая около десяти часов вечера приятели пришли на заброшенный стадион по Дороге на Турухтанные острова, 4. Там парни встретили двоих бездомных — мужчину и женщину. Они якобы начали избивать бродяг найденной лопатой, кирпичом, а потом и просто ногами. После чего подростки подожгли мусор в здании и ушли.

Женщина, как сообщало наше издание, скончалась на месте. Мужчина, 41-летний гражданин Белоруссии, смог выбраться из здания до приезда пожарных. Его увезли в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он умер 29 мая.

Подростки задержаны пока на двое суток.