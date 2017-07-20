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20.07.2017 09:41

Петербурженка в метро пыталась поймать педофила

Жительница Петербурга пыталась задержать мужчину на станции «Невский проспект», заподозрив его в домогательствах к девочке-подростку. После того, как заподозренный в педофилии пассажир вырвался от бдительной гражданки, она обратилась в полицию.

По информации «Фонтанки», мужчину лет 60 на вид заявительница заметила на «Нарвской» около половины седьмого вечера 19 июля. Они вместе стояли на платформе и зашли в один вагон. Там пассажирка якобы заметила, что ее сосед держится через штаны за эрегированный половой член. Рядом с ними ехала девочка в возрасте около 13 лет, которая пожаловалась, что незнакомец пытался к ней приставать, прикасался. На эти обвинения пассажир не ответил, что-то пробормотал и отвернулся.

На «Технологическом институте» женщина вышла и вновь увидела предполагаемого педофила уже на «Невском проспекте». Она попробовала его задержать и отвести в полицию, взяв за руку. Однако подозрительный пассажир вырвался и ушел, а бдительная петербурженка поспешила  рассказать обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

 

 


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