Ребенок выпал из окна в Пушкине

Врачи детской больницы №5 спасают малыша, который выпал из окна в Пушкинском районе Петербурга. Родители пеняют на некрепкое стекло.

Как стало известно «Фонтанке», мальчика двух лет привезли в стационар на Бухарестской улице днем 19 июля. Врачи зафиксировали у малыша серьезные травмы головы, переломы ребер. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

По предварительной информации, ребенок был с 22-летней мамой в съемной квартире на Московской улице. По словам молодой женщины, малыш забрался на подоконник и облокотился на стекло спиной. В этот момент стекло лопнуло, и мальчик полетел на землю с третьего этажа.