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20.07.2017 09:25

СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева

Перед выборами президента на российские экраны выйдет еще один фильм с участием Владимира Путина. Следующее после Оливера Стоуна кино доверили россиянам: съемками занимается компания Саиды Медведевой, а говорить с главой государства будет телеведущий Владимир Соловьев.

Об этом 20 июля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на компанию-производителя и источник в Кремле. Съемочную группу в резиденции главы государства видел и корреспондент телеканала.

Съемочная группа снимает президента в работе, в том числе в поездках. В фильме будет много и прямой речи с самим главой государства. Одна из бесед должна быть записана на этой неделе в резиденции Путина в Ново-Огарево. Съемки будут идти еще долго, сколько именно, собеседники затрудняются ответить. При этом они признают, что кино должно выйти не сейчас, оно готовится к выборам президента (пройдут в марте 2018 года). Фильм покажет один из федеральных каналов, вероятнее всего, «Россия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Дождя» о фильме.

В свою очередь, Саида Медведева в телефонном разговоре заявила, что фильм о президенте не снимает и комментировать не готова.

«Еще замысел, еще только в проектах», — сказала она.

Медведева и Соловьев ранее уже делали фильм о Путине «Президент». Он вышел в 2015 году и был посвящен 15-летию нахождения Владимира Путина у власти.

Съемка фильмов — составная часть избирательной кампании Путина, говорит собеседник «Дождя», близкий к Кремлю. В июне уже вышел фильм о Путине американского режиссера Оливера Стоуна. Он был предназначен для американской аудитории, тем не менее, его показали и в эфире российского телевидения. Сам Путин на прошлой неделе, отвечая на вопросы рабочих в Белгороде, уверял, что не хотел сниматься, а в необходимости участвовать в проекте Стоуна его убедил Песков. Президент даже счел необходимым добавить, что начал смотреть фильм, когда возвращался из очередной командировки, но при этом заснул.

 

 

 


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