О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории

Школьная программа по истории современной России устарела, и ее надо актуализировать. Так считают в Минобрнауки. В ведомстве разрабатывают проект по введению уроков, на которых ученикам расскажут о присоединении Крыма и западных санкциях.

Как сообщают СМИ 20 июля, пилотный проект называется «Урок современной истории России». Такие уроки будут проводить раз в месяц, пока лишь в нескольких регионах, перечень которых еще не сформирован. Для учителей разработают методические пособия, в которых расскажут о том, как правильно преподнести детям информацию о референдуме в Крыму 16 марта 2014 года и последовавших за ним санкциях против России.

Напомним, присоединению полуострова предшествовала смена власти на Украине в феврале 2014 года после Евромайдана. На проведенном референдуме большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Соответствующий документ был подписан 18 марта того же года. Статус Крыма как части России не признает большинство стран – членов ООН.