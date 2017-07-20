Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград

Российские ученые прогнозируют появление новых агрокультур в Сибири в ближайшие тридцать лет. Бахчевые за Уралом появятся из-за глобального потепления.

Как сообщают 20 июля СМИ, специалисты Института леса имени Владимира Сукачева (базируется в Красноярске) Сибирского отделения РАН спрогнозировали, что во второй половине XXI века из-за потепления изменится состав агрокультур, способных расти в регионе.

За смягчением зимних температур и сокращением холодного периода ученые видят перспективу для роста теплолюбивых культур — арбузов, ягод, кукурузы на зерно и некоторых сортов винограда, способных переносить все еще суровые зимние условия.

Это усилит рынок региона, сократит импорт и расходы на доставку. Единственное, что может помешать радужной перспективе, — небольшое количество подходящих для земледелия почв.