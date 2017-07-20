СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции

Часть новой формы для российской олимпийской сборной сшили в Турции. Это было сделано, чтобы успеть изготовить экипировку для юношеской сборной.

Об этом 20 июля сообщает «Медуза» со ссылкой на компанию Zasport, которая с 2017 года одевает российских спортсменов.

В России смогли изготовить только футболки, купальники, плавки и часть костюмов. Остальную форму, а также полотенца, рюкзаки и сумки сделала турецкая фабрика. Обувь для спортсменов закупили у Adidas, потому что «за три месяца невозможно создать качественную обувь», пояснили в Zasport.

Компания заверила, что на зимние Олимпийские игры в Корею в 2018 году сборная поедет уже в обуви собственной марки.

Ранее создатель Zasport Анастасия Задорина заявляла, что зарубежные фабрики будут делать «разве что составляющие, вроде пластиковых колесиков, которые в нашей стране не производятся».

С 2017 года форму для российских спортсменов шьет компания Анастасии Задориной — дочери главы службы обеспечения ФСБ, которая выпускала линейку патриотических футболок со слоганом «Санкции? Не смешите мои искандеры».

До этого в течение 15 лет форму шила Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, которая постоянно работала с зарубежными производителями. В конце 2016 года компания Куснировича решила строить собственную фабрику в Калужской области.