Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы

Квартирный пожар на 22-м этаже жилого дома неподалеку от мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» в Петербурге тушили огнеборцы утром 20 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался на последнем этаже высотки на Московском проспекте, 207, около восьми утра. Горела обстановка кухни. Уже в 8:20 пожарные справились с огнем.

Жилой дом был построен в 70-х годах прошлого века как часть ансамбля площади Победы, прямо напротив него возведено здание-близнец.