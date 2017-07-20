Суд не стал рассматривать иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске

Кировский райсуд Иркутска отказал в рассмотрении иска о сносе памятника адмиралу Александру Колчаку. Решение вынесла судья Светлана Кулакова. Иск 17 июля подал местный адвокат Олег Федоров, посчитавший, что памятнику не место в областном центре, так как Колчак является «нереабилитированным военным преступником».

Уверенности в положительном исходе судебной тяжбы заявителю, по его словам, придал недавний демонтаж по суду памятной доски белому адмиралу в Санкт-Петербурге.

«Из заявления не следует, что нарушаются либо иным способом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца»,— говорится на сайте суда.

Сам Федоров уже заявил, что намерен добиваться рассмотрения иска и собирается решение райсуда обжаловать в Иркутском областном суде, пишет «КоммерсантЪ».

Памятник Колчаку, установленный в Иркутске в 2004 году, является единственным в России. Монумент выполнен из меди, его высота — 4,5 м. Скульптура стоит около Знаменского монастыря на берегу Ангары — предполагаемого места расстрела адмирала большевиками.