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20.07.2017 08:29

Госдума отклонила закон Мизулиной о запрете бэби-боксов

Госдума 19 июля отклонила законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов — специальных приспособлений, в которых родители-отказники могут оставлять новорожденных детей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму летом прошлого года. Законопроект предлагал внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», что позволило бы законодательно запретить «создание условий для анонимного оставления детей после их рождения».

Кроме того, предлагалось дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о наказании за создание бэби-боксов. Мизулина предлагала установить штраф для юридических лиц за организацию таких мест в размере от 1 млн руб. до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту Мизулина отмечала, что наличие бэби-боксов влечет рост числа отказов от новорожденных. Кроме того, по ее мнению, бэби-боксы значительно повышают риск торговли детьми. Также, считает автор документа, «навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение».

Параллельно на рассмотрении в Госдуме находится и противоположный законопроект, предлагающий узаконить бэби-боксы. Его подготовила группа сенаторов во главе с Вадимом Тюльпановым. Документ был внесен в Госдуму в марте этого года.

 

 

Источник: РБК


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