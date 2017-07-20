У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга
У сенатора США от Республиканской партии Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга.
Как сообщили 19 июля в больнице в американском Финиксе, политик и его семья рассматривают все возможные варианты лечения заболевания.
«Варианты лечения могут включить в себя комбинацию радиационного излучения и химиотерапии», — сказали в отделении клиники Мэйов Финиксе.
Опухоль головного мозга была обнаружена после операции по удалению сгустка крови над левым глазом сенатора.
Маккейну выразил поддержку президент США Дональд Трамп:
«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей посылаем молитвы сенатору Маккейну, (его супруге. — Прим. ред.) Синди и всей их семье. Поправляйся скорее», — говорится в официальном сообщении главы государства.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Джон Сидней Маккейн III (род. 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США «Коко-Соло») — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Аризона с 1987 года. Кандидат от республиканской партии на выборах Президента США 2008 года, где проиграл демократу Бараку Обаме.
Известен своим крайне негативным отношением к укреплению, по его мнению, авторитарного режима в России и политики президента Владимира Путина; по утверждению российской газеты «Известия», Маккейна иногда называют «главным русофобом Америки».