У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга

У сенатора США от Республиканской партии Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга.

Как сообщили 19 июля в больнице в американском Финиксе, политик и его семья рассматривают все возможные варианты лечения заболевания.

«Варианты лечения могут включить в себя комбинацию радиационного излучения и химиотерапии», — сказали в отделении клиники Мэйов Финиксе.

Опухоль головного мозга была обнаружена после операции по удалению сгустка крови над левым глазом сенатора.

Маккейну выразил поддержку президент США Дональд Трамп:

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей посылаем молитвы сенатору Маккейну, (его супруге. — Прим. ред.) Синди и всей их семье. Поправляйся скорее», — говорится в официальном сообщении главы государства.