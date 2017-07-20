Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян

Около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками могут списать судебные приставы в 2017 году.

Об этом 20 июля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия». Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, в России каждый год растет объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда. В этом году приставы смогут взыскать только половину переданных им долгов.

В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 миллиона производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 триллиона рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен миллион дел. В 2016-м приставы завершили 2 миллиона из 5 миллионов производств, находившихся в работе, при этом общая сумма задолженности составляла 3 триллиона рублей.

За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 триллионов рублей. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6 процента производств.

Как прогнозирует источник издания, близкий к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48 процента, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49 процентов, что соответствует фактически одному триллиону списанных безнадежных долгов.

Собеседник уточнил, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.