Еще
10:16 20.07.2017
Пришлите свою новость!
10:15
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
10:09
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
10:03
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
09:57
В России втрое выросла естественная убыль населения
09:49
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
09:41
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
09:33
Ребенок выпал из окна в Пушкине
09:25
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
09:17
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
09:09
Начальника транспортной полиции в Луге подозревают в краже вагонов
09:01
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
08:53
СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции
08:45
Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы
08:37
Суд не стал рассматривать иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске
08:29
Госдума отклонила закон Мизулиной о запрете бэби-боксов
08:21
Три машины столкнулись на КАД ночью
08:13
У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга
08:05
Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян
02:30
“Дюнкерк” Кристофера Нолана выходит в широкий прокат
02:04
Ужас Аммитвиля возвращается на киноэкраны
01:47
Новую Голландию выложат музыкальной мозаикой
01:29
Подростковый бестселлер покажут на большом экране
01:15
В прокате наступит “Берлинский синдром”
00:55
СМИ: Госдеп США ликвидирует бюро по кибербезопасности
00:40
Аршавин: Продлеваю старую жизнь и боюсь переходить в новую
00:23
Биржи США закрылись ростом
00:15
Летевший в иракский Эрбиль пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары
00:02
Шарапова попала в квалификацию US Open
19/07
На время визита Путина в Савонлинне перекроют улицы
19/07
Белый дом назвал «тайную» встречу Путина и Трампа «продолжением антироссийской истерии»
19/07
Сломанный палец медика обернулся уголовным делом в Петербурге
19/07
АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра»
19/07
Песков опроверг заявления о «тайной» встрече Путина и Трампа в Гамбурге
19/07
На Богословской улице ввели школу и детский сад
19/07
Нетаньяху: Евросоюз увянет и исчезнет
19/07
СМИ: Дом журналистки Юлии Латыниной опрыскали газом
19/07
В "Зенит" из "Лейрии" перешел уроженец Петербурга Томас Рукас
19/07
После атаки ФСБ на сертоловскую группировку подозреваемый попал в больницу
19/07
Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями
19/07
МИД РФ одобрил кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России
19/07
Надежда Савченко зарегистрировала свою партию
19/07
В Гатчине построят спорткомплекс с тремя бассейнами
19/07
Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран
19/07
Совет ректоров Петербурга сольют с его двойником
19/07
Морской банк в Петербурге обыскали по делу о незаконном выводе 2 млрд
19/07
Начальник транспортной полиции Луги попался ФСБ на 6 граммах наркотика
19/07
Весь этот модерн-джаз: Грусть и лирика Чета Бейкера
19/07
Правительство отказалось от отсрочки «закона Яровой» на пять лет
19/07
Фонтанка" за 60 секунд - 19 июля
19/07
В Петербурге задержан директор фирмы, строившей нефтегазовую инфраструктуру в Тюменской области
19/07
«Билайн» составит конкуренцию Дурову
19/07
Биржа России закрылась в плюсе
19/07
Опрос: Трамп проиграет следующие выборы Байдену или Сандерсу
19/07
Путин поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных
19/07
Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе
19/07
«Зенит» почти договорился о продаже Дзюбы в китайский клуб
19/07
В Киеве устроят военный парад
19/07
В Петербурге отдан под суд чиновник Росавтодора
19/07
Метрострой взыскивает с «Титана-2» 170 млн в связи со стройкой на ЛАЭС-2
19/07
Новейший фрегат зашёл в Неву для парада
19/07
Благотворительный забег «Красота во благо» собрал более 150 тыс. рублей
19/07
Вышел трейлер нового фантастического фильма Гильермо дель Торо
19/07
В Веснино подготовят 3,4 га земли для льготных категорий граждан
19/07
Меркель: Нет ничего необычного во второй встрече Путина и Трампа
19/07
Петербургский парламент может запретить продажу вейпов несовершеннолетним
19/07
В Петербурге обыскивают Морской банк
19/07
В новой Боткинской больнице открылось отделение гемодиализа
19/07
Минтруд предлагает судам признавать недействительными сделки с детьми, пожилыми и инвалидами
19/07
Сбежавшего после ДТП пса нашли в Ватермягах
19/07
Портал WikiLeaks опубликовал документы для ЦРУ с анализом кибератак
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
20.07.2017 08:05

Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян

Около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками  могут списать судебные приставы в 2017 году.

Об этом 20 июля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия». Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, в России каждый год растет объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда. В этом году приставы смогут взыскать только половину переданных им долгов.

В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 миллиона производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 триллиона рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен миллион дел. В 2016-м приставы завершили 2 миллиона из 5 миллионов производств, находившихся в работе, при этом общая сумма задолженности составляла 3 триллиона рублей.

За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 триллионов рублей. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6 процента производств.

Как прогнозирует источник издания, близкий к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48 процента, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49 процентов, что соответствует фактически одному триллиону списанных безнадежных долгов.

Собеседник уточнил, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Pixabay
18.07.2017 12:45

Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга

Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
Toshiba
14.07.2017 16:01

TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017

Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян
Биржи США закрылись ростом
АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра»
Биржа России закрылась в плюсе
Метрострой взыскивает с «Титана-2» 170 млн в связи со стройкой на ЛАЭС-2
Подрядчик Центра образования в Кировском районе проиграл суд Смольному
Генпрокурора Финляндии могут наказать за контракт с фирмой брата
Приставы заставили петербургскую фирму вернуть москвичам 3 миллиона
Приставы арестовали введенные квартиры в ЖК «Лондон Парк»
Михалков и Кончаловский обещают запустить свой фастфуд до конца года
Подушки сдулись по пути в Петербург
Промсвязьбанк берется за женщину в порту
И боулинг свой заберите
Яндекс Uber alles
«Мостострой №6» вновь пытается вернуться
Как виргинские кролики покусились на Пулково
Непобедимый «китайский треугольник»
Минпромторг нашел слабое звено
Битва за "Юлмарт"
Как танки не доехали до Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

фото предоставил клуб Junics

Футбол, который затягивает

Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Pixabay
18.07.2017 12:45
Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга
Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.