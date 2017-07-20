СМИ: Госдеп США ликвидирует бюро по кибербезопасности
В рамках реорганизации Госдепа госсекретарь США Рекс Тиллерсон ликвидирует бюро по кибербезопасности, передает Bloomberg со ссылкой на два источника.
Отмечается, что сформированное при администрации экс-президента США бюро будет реорганизовано и перейдет в ведение департамента Госдепа по экономическим и бизнес-вопросам.
В рамках реорганизации глава бюро по кибербезопасности больше не будет напрямую отчитываться о своей деятельности перед Тиллерсоном.
Источник: Газета.ру