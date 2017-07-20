Аршавин: Продлеваю старую жизнь и боюсь переходить в новую

Андрей Аршавин, пока выступающий за "Кайрат", рассказал, что не хочет завершать карьеру, поскольку боится "переходить в новую жизнь".

- Я лидер по натуре и не могу быть не лидером, – сказал Аршавин 19июля в эфире передачи "Все на матч!". – Я делаю то, что чувствую. Часто подсказываю партнерам на тренировке. Они чаще обижаются, чем слушают. Я продлеваю старую жизнь, боясь переходить в новую, потому что не знаю, какая она будет. Я знаю, что это все в будущем. Думаю, любой футболист пытается продлить свою карьеру.