Летевший в иракский Эрбиль пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары
Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, прервал полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения, сообщает издание Hessenschau.
Отмечается, что на борту самолета находились 118 пассажиров.
По данным издания, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Анкары.
Уточняется, что температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45°С.
Источник: Газета.ру