Шарапова попала в квалификацию US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число участников квалификации последнего турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова не попала в основную сетку турнира и выступит в квалификации. Кроме того, она сохраняет шансы на получение специального приглашения от организаторов (wild card).

Восемь других россиянок получили прямые путевки в основной турнир. Ими стали Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

11 июня стало известно, что 30-летняя спортсменка пропустит Уимблдон из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Италии. Россиянка собиралась выступить в квалификации турнира, так как организаторы отказались предоставить ей wild card.

Шарапова выигрывала US Open-2006. Всего в ее активе пять побед на турнирах серии «Большого шлема».