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19.07.2017 23:45

Белый дом назвал «тайную» встречу Путина и Трампа «продолжением антироссийской истерии»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс назвала информацию о «тайной» встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 «продолжением антироссийской истерии», передает РИА «Новости».

«Это был официальный ужин, он был организован канцлером (ФРГ Ангелой. — «Газета.Ru») Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина», — заявила она.

При этом Сандерс подчеркнула, что называть данный разговор политиков тайной встречей «абсурдно».

Источник: Газета.ру


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