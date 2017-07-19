Сломанный палец медика обернулся уголовным делом в Петербурге

В отношении мужчины, ударившего фельдшера, которая пыталась ему помочь, возбудили уголовное дело.

Об этом 19 июля сообщает Следственный комитет РФ.

Переломом пальца закончился выезд Скорой помощи к одному из баров в центре Петербурга. Медиков в ночь на 17 июля вызвали для помощи пьяному мужчине. На приезд врачей он отреагировал неадекватно, вел себя агрессивно. Ударил фельдшера ногой по правой руке и сломал женщине палец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине может грозить как штраф до 40 тысяч рублей, так и арест на срок до 14 месяцев.