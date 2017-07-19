Песков опроверг заявления о «тайной» встрече Путина и Трампа в Гамбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 июля заявил, что глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в течение двух дней общались во время саммита G20, однако «тайных» встреч не было, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, политики общались и во время обеда, однако отдельной встречей это назвать нельзя.

«Конечно, употребление такого термина, как какая-то «тайная» или «секретная» встреча — это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа», — сказал пресс-секретарь.

Ранее "Фонтанка" сообщала о том, что хозяева саммита G20 в Гамбурге не видят ничего необычного в общении за ужином двух его участников – президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Об этом сказал в среду, 19 июля, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Смысл встреч G20 и состоит, по своей сути, в том, что параллельно с рабочими заседаниями существует возможность провести многочисленные неформальные контакты, переговоры. Это также и смысл совместного ужина", – сказал представитель Меркель.

Он отметил, что ужин в Эльбской филармонии стал "оживленным обменом многих со многими". Зайберт добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "в любом случае вовсе не была удивлена или смущена".