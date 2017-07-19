Нетаньяху: Евросоюз увянет и исчезнет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЕС ждет увядание и полное исчезновение, если Брюссель не изменит отношение к Израилю. Об этом 19 июля сообщает The Guardian.

«Я не очень корректно выражаюсь, знаю, некоторых из вас это шокирует (...) Но правда остается правдой: и в вопросе безопасности Европы, и в вопросе ее экономического будущего», — отметил глава правительства.

Эти слова Нетаньяху произнес на закрытой встрече в Будапеште с премьер-министрами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, которых он призвал закрыть границы для мигрантов из ближневосточных и североафриканских стран. Премьер также возмутился тем, что ЕС постоянно выдвигает Израилю политические условия.

По ошибке речь израильского премьера транслировалась в наушники журналистов. Несмотря на то, что об ошибке быстро узнали и трансляция прекратилась, слова Нетаньяху успели просочиться в СМИ.