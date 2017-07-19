СМИ: Дом журналистки Юлии Латыниной опрыскали газом

На дом обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлии Латыниной совершено нападение, уверяет 19 июля радиостанция.

"Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава, — рассказала она «Эху Москвы». – Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. Соседи заметили отъезжающую машину нападавших".

Год назад двое неизвестных напали на Латынину возле гостиницы «Украина», когда она шла на эфир «Эха», добавляет радиостанция, подчеркивая то, что злоумышленников до сих пор не нашли.