В "Зенит" из "Лейрии" перешел уроженец Петербурга Томас Лукас

"Зенит" пополнился 20-летним защитником из "Лейрии" Томасом Рукасом. Однако, по словам главы португальского клуба Александра Толстикова, уроженец Санкт-Петербурга с российским паспортом пока будет играть за "Зенит-2".

- Томас Рукас перешел в "Зенит", – сказал Толстиков. – Сумму трансфера, конечно, не назову, это конфиденциальная информация. Что могу сказать о Томасе? Это молодой физически одаренный футболист, левша. Думаю, у него большие перспективы. Он набрался опыта в Португалии, а теперь еще больше возмужает в ФНЛ.

– В ФНЛ?

– Думаю, сейчас он будет выступать за "Зенит-2". Он молодой, у него все впереди. Но я уверен, что с такими игровыми данными и тем временем, которое, я уверен, он получит, во второй команде "Зенита", он очень скоро о себе заявит.