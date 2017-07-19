Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями

Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена проведением в Польше судебной реформы. В случае принятия неприемлемых законов орган исполнительной власти рассмотрит вопрос о необходимости введения санкций против Варшавы. Об этом заявил журналистам вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс, сообщает в среду, 19 июля, РИА Новости.

По его словам, ЕК на следующей неделе, вероятно, направит Польше рекомендации о том, как избежать нарушения принципа верховенства права при проведении реформы. Тиммерманс пояснил, что готовящиеся законы могут поставить судебную власть в стране под контроль политической.

Он также сообщил, что Еврокомиссия готовится к запуску процедуры по предотвращению нарушения законодательства ЕС в Польше. Она может завершиться обращением в Суд Евросоюза, который и примет решение о наложении санкций на страну, если понадобится.

Судебную реформу в Польше фактически начала партия «Право и справедливость» после победы на выборах в 2015 году. На прошлой неделе Сейм принял пакет законопроектов, которые предоставляют министру юстиции право назначать главных судей страны. Реформа также наделяет парламент правом выбирать членов Национального судебного совета. Партия направила в Сейм отдельный законопроект, подчиняющий Верховный суд исполнительной власти.

В конце декабря 2015 года президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о Конституционном суде, который лишился права прекращать полномочия судей. Это стало возможным сделать только по запросу президента или министра юстиции.

Согласно законодательству ЕС, Еврокомиссия может принять меры, если правительство страны-члена Евросоюза вводит закон, который представляет собой «системную угрозу» для фундаментальных ценностей объединения.