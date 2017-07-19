МИД РФ одобрил кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» 19 июля заявил, что МИД России дал предварительное согласие по поводу кандидатуры Джона Хантсмана на пост посла США в России.

«Посмотрим, как пройдут слушания в сенате, но мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он — высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое», — сказал Рябков.

Наккануне президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта на пост посла США в России. Хантсман ранее был американским послом в Китае, Сингапуре, а также почти два срока был губернатором штата Юта

Полномочия нынешнего посла США в РФ Джона Теффта истекут осенью. Его возможный преемник Хартсман известен как миллиардер и мормон, а также сторонник крайне жёсткой политики в отношении России.