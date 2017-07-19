Надежда Савченко зарегистрировала свою партию

Независимый депутат парламента Украины Надежда Савченко зарегистрировала в Министерстве юстиции страны свою политическую партию – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом украинский политик 19 июля сообщила на своей странице в Facebook.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", – написала Савченко, сообщает "112 Украина".

Характеризуя её, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

Она отметила, что "партия – это политический механизм воплощения воли народа в построении государства".

"Эта партия не будет формироваться привычным образом, мы не будем набирать много партийцев, раздавать всем членские билеты, указывать, что делать, и учить, как партию любить. Вы можете стать сторонником действий партии, если вы понимаете идею и разделяете концепцию изменения политической системы в Украине", – заявила Савченко.