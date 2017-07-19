Совет ректоров Петербурга сольют с его двойником

В Петербурге в Университете технологии и дизайна 19 июля прошло совместное заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и недавно созданного дублера этой структуры – Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили «Фонтанке» участники заседания, порядка 50 ректоров проголосовали за слияние союзов в один.

Совещание проходило в закрытом режиме. По его итогу была принята резолюция. «Сохраняя 45 летнюю традицию Совета ректоров вуза Ленинграда-Санкт-Петербурга, создать единую общую организацию, путем преобразования РОО «Совет ректоров вузов СПБ», как части объединенной межрегиональной общественной организации ректоров образовательных учреждений СПб и ЛО», – говорится в документе (орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

Как рассказали «Фонтанке» участники заседания, при голосовании лишь один из ректоров воздержался, остальные поддержали решение об объединении структур. Совет ректоров Петербурга и Ленинградской области будет по-прежнему возглавлять ректор Университета технологии и дизайна Алексей Демидов. Ректору ИТМО Владимиру Васильеву, до этого руководившему Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга, достанется почетная должность президента. В обновленном президиуме совета будет семеро ректоров государственных вузов, по одному ректору из частного и военного вузов.

Напомним, что ранее «Фонтанка» писала о расколе в сообществе ректоров и создании альтернативного союза руководителей вузов. Часть собеседников издания утверждали, что в действующем Совете ректоров Санкт-Петербурга с 2009 года не меняется власть, решения принимаются не коллегиально. Его глава Владимир Васильев уверял, что не слышал критики в свой адрес, однако намекал, что один из его коллег вместо руководства вузом боролся за власть в Совете.