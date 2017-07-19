Морской банк в Петербурге обыскали по делу о незаконном выводе 2 млрд

Стала известна причина обыска в Морском банке Петербурга, который прошел 20 июля. Он состоялся в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 2 млрд рублей.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию, согласно которой через открытый в Морском банке счет осуществлялись операции по мнимым сделкам. Они служили прикрытием для проводки денежных средств с последующим их обналичиванием. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы через счет фиктивной компании прошли 2 млрд рублей.

В декабре прошлого года по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК) были задержаны предполагаемый лидер «обнальщиков» Владимир Савчук по прозвищу «Генерал» и несколько его сподвижников.

Морской банк преимущественно обслуживает предприятия водного транспорта. Он упоминался в числе других организаций, причастных к схеме вывода за рубеж 22 млрд рублей через Молдавию.