Правительство отказалось от отсрочки «закона Яровой» на пять лет

Российское правительство дало отрицательный отзыв на проект, который предусматривал вступление в силу «закона Яровой» только через пять лет. Несмотря на это, авторы инициативы остались довольны.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, в правительстве пришли к выводу, что и уже существующая редакция закона предусматривает его поэтапную реализацию. Один из авторов проекта об отсрочке «закона Яровой», сенатор Антон Беляков, заявил нашему изданию, что избранная правительством позиция, по сути, лучше, чем положительный отзыв.

«Формальный отказ правительства фактически означает полное согласие. В документе есть ссылка на поэтапную реализацию. Это значит, что правительство не сможет справиться сразу. Есть вероятность, что «закон Яровой» из-за этой «поэтапности» не будет работать даже через пять лет», – отмечает Антон Беляков.

Пакет антитеррористических законов был подписан президентом Путиным в прошлом году. Тогда же сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили отложить их реализацию на пять лет. По «закону Яровой», операторы связи обязаны хранить все данные о своих пользователях в течение полугода.