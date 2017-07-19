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19.07.2017 19:47
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Фонтанка" за 60 секунд - 19 июля

История первая, религиозная. Статья "Оскорбление чувств верующих" – это не только про православие. В Петербурге поссорились язычники! И одну из сторон, возможно, будет ждать "двушечка". Оппонент этого страстно желает.

Ищет полиция, ищет Росгвардия. В петербургском филиале Морского банка проходят обыски. Кому деньги-то доверять?

Дольщикам вообще сложно кому-либо верить – такая уж сложилась практика. В ЖК "Лондон Парк" только пообещали заселить жильцов, как приставы арестовали готовые квартиры. Найдут среди них бесхозные – продадут. 

Туристы тоже остались не у дел. Те, кто прибывает в Петербург на круизном судне и при этом брал тур подешевле, не у тех компаний, которые аккредитовал порт. Они будут обслуживаться в конце очереди.

Не знают, кому верить, и те, кто ездит по улице Ключевской в Калининском районе. Вместо проезжей части там возникла парковка. И будет ещё много чего.

Зато верить можно нам. Рассказываем, что такое курортный сбор и где он появится (и даже немного о том, как его обойти).

И о погоде: крепитесь!

 


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