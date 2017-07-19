Не до выборов

Петербург в этом году останется без выборов, невзирая на то, что год назад часть муниципалов стали депутатами ЗакСа, и в муниципалитетах недобор. Точку поставила судья с большим политическим опытом.

В сентябре в Петербурге могли пройти выборы в восьми муниципалитетах, но их избирательные комиссии отказались от назначения дня голосования. Равнодушным остался и городской суд. Отказ от рассмотрения иска справедливороссам выдала судья Татьяна Гунько, последние двадцать лет участвующая в громких политических процессах. Это выборное дело стало для нее одним из последних.

Недосчитались

13 июля городской суд Санкт-Петербурга отказал партии «Справедливая Россия» в принятии исковых заявлений. Эсеры обжаловали неназначение выборов, так как посчитали, что в шести муниципалитетах – МО г. Пушкин, МО «Литейный округ», МО № 54, МО № 72, МО «Пискаревка» и МО «Семёновский» – в сентябре могли избрать новых депутатов, так как несколько старых сложили полномочия. Этого не случилось: местные избирательные комиссии выборы не назначили.

«В соответствии с законом в случае досрочного прекращения полномочий депутатов выборы должны быть проведены в ближайшее второе воскресенье сентября. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Бездействие муниципальных советов срывает указанные сроки: если бы выборы были назначены до 21 июня, временная дистанция была бы соблюдена, и голосование могло бы состояться 10 сентября», – утверждают партийцы.

В двух из вышеперечисленных муниципальных образований вакантные места появились еще в сентябре. Глава МО «Пискаревка» Вера Сергеева и глава МО города Пушкин Юрий Бочков были избраны депутатами Законодательного собрания, кроме того, в их муниципалитетах несколько депутатов еще раньше сдали мандаты. В муниципальном собрании МО «Семеновский» место освободилось недавно: глава округа Валерий Николаев был назначен в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию партией ЛДПР. Другой бывший муниципальный депутат «Семеновского», Олег Капитанов, руководит фракцией партии Жириновского в Законодательном собрании. В округе «Морской» Ирина Матяш сразу после выборов сложила полномочия, став чиновницей, затем отказалась от мандата ее коллега Алла Подкорытова. В МО «72» Андрей Борисов и Илья Бондарев ушли работать в местную администрацию. В МО «54» – та же история: избранные депутатами муниципальной власти предпочли исполнительную.

Не обратили внимание эсеры еще на два муниципалитета – на Петроградской стороне, которая традиционно считается вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В МО «Кронверкское» осенью мандаты сложили сын руководителя аппарата ЗакСа Вячеслав Субботин и ставший депутатом городского парламента Денис Четырбок. В «Чкаловском» – начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина, депутат ЗакСа Сергей Купченко и замглавы Петроградского района, дочь спикера ЗакСа Марина Лыбанева. Как ни странно, но и в этих муниципалитетах выборы тоже не назначили.

Про две трети

В муниципальных советах объяснить, почему не объявлены выборы, «Фонтанке» не смогли. Например, глава «Литейного округа» Павел Дайняк сообщил, что не знал о необходимости проводить голосование. «У нас умер депутат. Но я не думаю, что надо довыборы проводить, совет действует. Если мы не правы, то суд нас поправит», – отметил он.

В нескольких муниципальных советах сослались на время отпусков. Бывший глава МО «Семеновский», сдавший мандат, ныне член Горизбиркома Валерий Николаев отказался разговаривать с «Фонтанкой». Другой член ГИКа, при прошлом составе комиссии занимавший пост начальника юридического управления, Олег Зацепа сообщил, что у него есть ответ на вопрос, почему не объявлены выборы: «Но я вам его не скажу, истцы же «Фонтанку» читают, а значит смогут подготовиться. На суде, если он будет, озвучу».

На просьбу «Фонтанки» откликнулись в городском суде. В пресс-службе процитировали определение, которое вынесла судья, отказывая эсерам в принятии иска. Так, по мнению служительницы Фемиды, муниципальные советы правомочны, их коллегиальность и легитимность сохраняются, несмотря на сдачу мандатов депутатами. В качестве основания для отказа в рассмотрении иска судья сослалась на так называемую норму о двух третях, правда интерпретировала ее не совсем обычным образом.

Согласно федеральному закону №67 выборы в округе назначаются, если в нем замещено менее двух третей депутатских мандатов. Например, в МО №54 по одному округу (всего их четыре – 162,163,164, 165) избрались пять депутатов. Двое полномочия сложили. Две трети от пяти – это 3,33. То есть три оставшихся депутата – это, безусловно, меньше, чем необходимая по закону норма. Такое мнение, в частности, приводила прокуратура Невского района в ответ на жалобу активиста «Трансперенси Интернешнл» Александра Шуршева. Он также жаловался, что в одном из муниципалитетов до сих пор не объявлены довыборы. Прокуратура с ним согласилась, но мер для прокурорского реагирования не нашла.

Как видно из определения, судья городского суда норму о двух третях применила не к округу, а ко всему муниципальному совету: сочла, что раз в целом депутатов достаточно, значит довыборы и не нужны.

Опрошенные «Фонтанкой» как бывшие, так и нынешние члены городской избирательной комиссии, такое прочтение закона посчитали, как минимум, неоднозначным, однако от острых комментариев отказались: «С этой позицией можно спорить и подавать на обжалование. В любом случае точку поставит Верховный суд», – отметил в разговоре с «Фонтанкой» экс-член ГИКа Дмитрий Карасев. На вопрос «Фонтанки», означает ли такой подход, что в Государственную Думу можно не устраивать довыборы, пока она не заполнена меньше чем на две трети, Карасев заметил, что это уже другой регион, а в нем юридическая практика может отличаться.

Любопытно, что определение вынесла судья Татьяна Гунько. Спустя 4 дня после своего решения она сняла судейскую мантию и вышла на пенсию, проработав судьей более 30 лет. Именно ей в городском суде Петербурга традиционно распределялись все политические иски. Так, Гунько рассматривала дела по «Охта-Центру», Генеральному плану Петербурга, закону о выборах еще 2005 года, жалобы на губернаторские выборы-2003 и еще десятки, если не сотни заявлений от политиков, депутатов, бизнесменов и чиновников. Надо ли говорить, что большинство решений было вынесено не в пользу истцов с оппозиционными взглядами.

Как сообщили «Фонтанке» в «Справедливой России», юристы партии уже обжаловали определение судьи Гунько, правда сделали это, не зная мотивировочную часть. «Когда мы позвонили, чтобы спросить, где этот документ, нам сказали, что он был отправлен по почте, секретарь ушел в отпуск, а судья уволилась, поэтому на руки нам бумагу не дадут. Поданная нами жалоба тоже пока находится без движения».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»