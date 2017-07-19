В Петербурге задержан директор фирмы, строившей нефтегазовую инфраструктуру в Тюменской области

Генеральный директор компании, строившей объекты нефтегазовой инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе, обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам.

Как сообщает 19 июля Следственный комитет РФ, работы на месторождения в ЯНАО производились наемным персоналом вахтовым методом в период с 2015-го по 2016 год. Гендиректор фирмы не выплатил более 38 млн рублей зарплаты «наемникам». Кроме того, он осуществил транзит и вывод денег, полученных со своих же счетов, счетов аффилированных компаний и непосредственно заказчиков на расчетные счета фирм-«однодневок».

Мужчину задержали в Северной столице. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Помимо прочего, следователи попросят суд арестовать имущество обвиняемого. Например, усадьбу в Ломоносовском районе Ленобласти.

Ранее похожее уголовное дело возбудили против петербургской компании «РСК-Логистик». Подрядчик газодобывающего проекта «Ямал СПГ» задолжал работникам более 53 миллионов рублей.