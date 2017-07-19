Биржа России закрылась в плюсе

Индекс ММВБ по итогам сессии поднялся на 0,21%, до 1951,89 пункта, индекс РТС прибавил 0,45% и составляет 1043,13 пункта.

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