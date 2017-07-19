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19:30 19.07.2017
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19:23
«Билайн» составит конкуренцию Дурову
19:19
Биржа России закрылась в плюсе
19:10
Опрос: Трамп проиграет следующие выборы Байдену или Сандерсу
19:02
Путин поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных
18:56
Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе
18:50
«Зенит» почти договорился о продаже Дзюбы в китайский клуб
18:46
В Киеве устроят военный парад
18:33
В Петербурге отдан под суд топ-менеджер Росавтодора
18:28
Метрострой взыскивает с «Титана-2» 170 млн в связи со стройкой на ЛАЭС-2
18:23
Новейший фрегат зашёл в Неву для парада
18:20
Благотворительный забег «Красота во благо» собрал более 150 тыс. рублей
18:17
Вышел трейлер нового фантастического фильма Гильермо дель Торо
18:11
В Веснино подготовят 3,4 га земли для льготных категорий граждан
18:05
Меркель: Нет ничего необычного во второй встрече Путина и Трампа
17:57
Петербургский парламент может запретить продажу вейпов несовершеннолетним
17:50
В Петербурге обыскивают Морской банк
17:48
В новой Боткинской больнице открылось отделение гемодиализа
17:41
Минтруд предлагает судам признавать недействительными сделки с детьми, пожилыми и инвалидами
17:31
Сбежавшего после ДТП пса нашли в Ватермягах
17:25
Портал WikiLeaks опубликовал документы для ЦРУ с анализом кибератак
17:20
Подрядчик Центра образования в Кировском районе проиграл суд Смольному
17:15
Генпрокурора Финляндии могут наказать за контракт с фирмой брата
17:12
Фонд Louis Vuitton покажет коллекцию братьев Морозовых
17:09
11-месячному британцу Чарли дали американское гражданство для лечения в США
17:00
На 10-й Советской улице прорвало трубу
16:53
Из горящей квартиры на Смоленской эвакуировали четверых
16:49
Курды: 40 тысяч мирных жителей Мосула погибли при штурме города
16:42
Суд в очередной раз снизил сумму долга владельцу ТЦ «Андреевский»
16:37
КС отказал покойному Носику в жалобе на экстремизм
16:32
СМИ: Совет судей проверил коллегу из Кубани после роскошной свадьбы ее дочери
16:21
Зырянов: Этот сезон последний в моей карьере футболиста
16:16
Получившего рекордную премию экс-главу «Почты России» наградили за трудовые успехи
16:12
Финские полицейские приняли Илью Варламова за вора велосипедов
16:10
Макрон выбрал нового главу Генштаба Франции
16:05
По жалобе петербургского язычника возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств
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Вердикт о безопасности АЭС Fennovoima будет вынесен к концу 2018 года
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Освобожденный инвалид Мамаев решил добиваться полного оправдания
15:40
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Кого коснется курортный сбор
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Не плативший рабочим петербургский подрядчик «Ямал СПГ» получил уголовное дело
15:20
Транспортную полицию Луги обезглавила ФСБ
15:14
Прокуратура просила на 6 лет осудить гендиректора «Крыльев Невы» за выдачу «карточек» пилотам
15:13
Дмитрий Синочкин: Человек человеку - дольщик!
15:06
«Зенит» объяснил, зачем он ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей
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В Петербурге и завтра ждут ливни
14:53
На Стародеревенской недостроенный цех переделали в бизнес-центр
14:47
Приставы заставили петербургскую фирму вернуть москвичам 3 миллиона
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19.07.2017 19:19

Биржа России закрылась в плюсе

Фондовые торги в РФ 19 июля завершились в полюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ по итогам сессии поднялся на 0,21%, до 1951,89 пункта, индекс РТС прибавил 0,45% и составляет 1043,13 пункта.


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Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
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18.07.2017 12:45
Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга
Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
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Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
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Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
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