Биржа России закрылась в плюсе
Фондовые торги в РФ 19 июля завершились в полюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ по итогам сессии поднялся на 0,21%, до 1951,89 пункта, индекс РТС прибавил 0,45% и составляет 1043,13 пункта.
Фондовые торги в РФ 19 июля завершились в полюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ по итогам сессии поднялся на 0,21%, до 1951,89 пункта, индекс РТС прибавил 0,45% и составляет 1043,13 пункта.
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