«Билайн» составит конкуренцию Дурову

Интернет-платформа Veon запущена одноименным холдингом, который в России работает под брендом «Билайн». Отечественная разработка консолидирует в себе мессенджер, медиа-контент и покупки и доступна также украинцам, грузинам и пакистанцам.

Приложение позволит общаться в личных и групповых чатах, звонить другим пользователям, а также отправлять аудиосообщения, делиться фотографиями, аудио- и видеозаписями. Кроме того, с его помощью можно будет читать новости, слушать музыку и смотреть видео. Еще одной функцией станут скидки на товары и услуги, сообщает компания 19 июля.

Veon может бесплатно скачать абонент любого мобильного оператора, но для клиентов «Билайн» весь трафик внутри приложения не тарифицируется. Сейчас приложение можно установить только на Android-устройства, версия для iOS также увидит свет в ближайшие дни.

Приложение доступно для пользователей в России, Грузии, Пакистане и на Украине. Для России наполнение и отдельные функции платформы создавала российская команда.

Напомним, Vimpelcom Ltd заявила о переименовывании в Veon весной 2017 года. Компания сообщила, что намерена из телекоммуникационного оператора превратиться в глобального технологического лидера.