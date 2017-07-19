Опрос: Трамп проиграет следующие выборы Байдену или Сандерсу

По данным нового опроса Public Policy Polling (PPP), Дональд Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году Берни Сандерсу или другим демократам.

Об этом 19 июля пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Independent.

Трамп потеряет до 13 пунктов и получит поддержку только 39%, если выбор будет стоять между ним и бывшим вице-президентом Джо Байденом, уверяет американское издание.

Также, по данным опроса, 53% респондентов хотели бы видеть Барака Обаму президентом США, а 49% — Хиллари Клинтон.