Путин поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных

Президент России 19 июля поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития РФ до 2018 года и на период до 2025 года.

Решение принято на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля. Протокол заседания опубликован сегодня на сайте Кремля.

Проект программы в целом одобрен. При этом президент дал ряд поручений. В частности, до 31 октября определить и утвердить механизмы, источники и объемы финансирования планов мероприятий «Цифровой экономики» с учетом подготовки проекта федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов.

До 30 июля 2017 года необходимо утвердить программу, доработав ее по нескольким направлениям. В частности, Путин поручил обратить внимание на поддержку развития ключевых сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, blockchain, робототехнику, квантовые вычисления.