Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе

Смольный дал добро на постройку путепровода на 28 км железнодорожной ветки Санкт-Петербург – Бусловская, сообщили 19 июля в пресс-службе правительства города.

"Необходимость строительства автодорожного объекта обусловлена ликвидацией переезда на 29-м км участка Санкт-Петербург – Бусловская для организации скоростного движения поездов. Его протяженность составляет 2,4 км. Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний. Участники совещания согласовали проект", – говорится в сообщении.

Новый путепровод — часть комплексного инвестпроекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги». С помощью него грузовое движение планируется постепенно вывести на линию Выборг – Каменногорск – Лосево – Сосново – Ручьи и освободить линию Петербург – Выборг для поезда «Аллегро», который ходит по ней с 2010 года.

Ранее путепроводы для этой же цели были согласованы у железнодорожной платформы «Горьковская» и станции Каннельярви. Заниматься постройкой объекта будет ООО «КРТ Система».