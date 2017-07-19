«Зенит» почти договорился о продаже Дзюбы в китайский клуб

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перейти этим летом в один из китайских клубов. Об этом в среду, 19 июля, на «Спорт FM» заявил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Дзюбе нашли клуб в Китае. Но они не договорились. Были предварительные разговоры», – цитирует Арустамяна сайт радио.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел продать Дзюбу в московский «Спартак», но красно-белые не изъявили желание возвращать своего воспитанника. Несмотря на это, «Зенит» продолжает искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерен избавиться от него уже этим летом. Основным нападающим должен стать Александр Кокорин.

В сезоне-2016/17 Дзюба сыграл в 26 матчах чемпионата России, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Зенитом» 6 февраля 2015 года. По его условиям, игрок присоединялся к команде с 1 июля 2015 года, а его зарплата составляла 3,3 млн евро в год.