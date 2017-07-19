В Киеве устроят военный парад
Кабинет министров Украины 19 июля утвердил план торжественных мероприятий по случаю Дня независимости.
Он предусматривает проведение парада войск на улице Крещатик в Киеве, сообщает официальный сайт украинского правительства.
Сообщается, что 24 августа по всей стране пройдут различные мероприятия, запланированы возложения венков и цветов к памятным знакам и памятникам, местам "захоронений борцов за независимость и выдающихся деятелей Украины".
В общем план насчитывает более полутора десятков мероприятий, медиа, образовательных, культурных проектов, встреч, дипломатических приемов.
Во Львове в рамках праздника пройдет конкурс «Украинская песня» .