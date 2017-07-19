В Петербурге отдан под суд топ-менеджер Росавтодора

В Петербурге в суд передано уголовное дело топ-менеджера Росавтодора. Тимофей Мещеряков обвинен в злоупотреблении полномочиями, хотя изначально его подозревали в получении взятки.

Как сообщили «Фонтанке» 19 июля в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, уголовное дело Мещерякова поступило накануне в Куйбышевский. По версии обвинения, он, занимая должность замруководителя управления земельно-имущественных отношений Росавтодора, и члены его семьи расплачивались на АЗС топливными картами, оформленными на коммерческие предприятия. За их счет и пополнялись карты.

Следственный комитет в бесплатной заправке Мещерякова увидел завуалированную взятку (статья 290 УК), однако в процессе расследования изменил квалификацию на 285-ю – «Злоупотребление должностными полномочиями».

В июне 2016 года Мещеряков был арестован. Через год его выпустили под залог в три миллиона рублей.